Parla Alda D'Eusano, nata in Abruzzo, dunque piuttosto insospettabile. Ospite ad Agorà Estate su Rai 3, la conduttrice s'interroga sulle differenze tra Milano e Roma, tra il Nord che funziona e il Sud che, invece, arranca. E la D'Eusanio picchia durissimo: "Non si capisce come mai per esempio Milano funziona e Roma no. Come mai Milano diventa la città rappresentativa dell'Italia, che sta bene del progresso, mentre Roma diventa la città del degrado totale, il peggio che si possa avere? È un fatto culturale - sottolinea senza farsi troppi problemi -. Investimenti? In Sicilia i soldi ci sono, ne prendono moltissimi e vengono usati malissimo. C'è un fatto culturale che va detto e non va nascosto: al Sud non funziona quasi nulla perché non ci sono investimenti. Chi investe dove non ci sono strutture e strade?", conclude.