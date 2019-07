È stato temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno ( Bologna) e il bivio con la A14 in entrambe le direzioni, a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all'altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 15:00, uno dei tre mezzi pesanti ha preso fuoco ed è morto uno degli autisti. Lo rende noto Autostrade. Per l'incendio si è resa necessaria, oltre alla chiusura dell'opposta carreggiata, anche quella del tratto della tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud. Sul luogo dell’incidente sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord), informa Autostrade, può percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire Bologna poi Ancona o Padova.