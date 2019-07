Al funerale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ammazzato a Roma dai due americani, ha partecipato anche Matteo Salvini. "Prima di partire voglio salutare la moglie, i fratelli la famiglia", ha spiegato alle esequie, che si sono tenute lunedì 29 luglio a Somma Vesuviana. E il ministro dell'Interno ha mantenuto la parola, raggiungendo Rosa Maria, la moglie - da appena quaranta giorni - di Rega, straziata dal dolore. E Il Messaggero riporta quanto detto dalla signora a Salvini: "Mario credeva in te, ma non è giusto morire così in una notte di luglio, mentre si sta facendo il proprio lavoro per gli altri. Non è giusto, ministro - ha ribadito -. Voi dovete stare dalla parte di chi fatica, dovete dare delle risposte agli onesti: sono loro, siamo noi che esigiamo ragione e giustizia. E io, poi, come faccio adesso? Mario, il mio Mario, era lo Stato. E voi dovete stare sempre con lui. Con noi". Parole ascoltate con attenzione da Salvini, evidentemente commosso. Un appello che il ministro dell'Interno cercherà di non far cadere nel vuoto.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Salvini ai funerali di Cerciello Rega