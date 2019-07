"Per onorare la sua memoria e non rendere inutile il suo sacrificio in nome dello Stato non basta sbattere in galera le due bestie", sbotta Mario Giordano in un video in cui parla del massacro avvenuto a Roma del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a coltellate, "bisogna porre fine allo scandalo dell'impunità di spacciatori e ladri che considerano il nostro il Paese del Bengodi che vengono qui e delinquono sapendo che ci sono leggi e giudici ancora più permissivi. Quante persone ci sono come Mario che sanno che il loro sacrificio sarà inutile perché saranno liberi?".