Natalità in picchiata in Italia: quali sono le conseguenze? La risposta del professore

Di tanto in tanto sentiamo dire che gli italiani non fanno più figli. Quasi ci siamo abituati ad ascoltare questa notizia come fosse un ritornello. La verità è che nel nostro paese non si ferma il trend negativo della natalità. Le nascite nel 2018 sono state al minimo storico: 449mila, 9mila in meno rispetto al 2017. In più, se confrontiamo questi dati Istat con quelli di vent’anni anni fa, vediamo come continui a crescere l’età media del parto, ormai ampiamente sopra i trent’anni.

Genitori più anziani significa nonni più anziani, spesso non più in grado di prendersi cura dei nipoti in un circolo vizioso dal quale sembra difficile uscire. Ma quali sono le cause reali e le conseguenze di questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto al professor professor Maurizio Bini, Direttore del Centro di riproduzione assistita dell’Ospedale Niguarda di Milano.

di Paola Natali