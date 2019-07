Sergio Mattarella ad Amatrice: "Nell'impegno della ricostruzione si gioca il futuro dell'Italia"

Sergio Mattarella sul terremoto di Amatrice: "Il sogno della ricostruzione, non si esaurisce con la scuola deve procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell'Italia". Questo l'intervento del presidente della Repubblica all'inaugurazione del Campus scolastico di Amatrice.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev