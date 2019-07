"Viva Carola!". Detta così, la frase di Matteo Salvini su Carola Rackete risulta piuttosto spiazzante, considerando i giorni di polemiche violentissime tra il Viminale e la capitana della Sea Watch colpevole di aver sbarcato con la forza a Lampedusa, travolgendo peraltro una motovedetta della Guardia di finanza. Ma il ministro degli Interni e leader della Lega, si sa, usa spesso il registro dell'ironia anche con chi, come la volontaria della Ong pro-migranti, ha deciso di querelarlo per diffamazione chiedendo peraltro la chiusura dei suoi social. "Mandatela a Hollywood o a Temptation Island", ha esclamato Salvini dal palco di Ferrara, dove ha tenuto un breve comizio per salutare i militanti del partito. Dal pubblico, ovviamente, è partita una ovazione.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev