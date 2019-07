Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha denunciato Matteo Salvini per il caso Sea Watch. Lo storico esponente del centrosinistra isolano, spiega il Giornale, ha presentato un esposto al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta indagando su Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora, però, potrebbe tornare ad occuparsi anche del ministro degli Interni.





Orlando infatti chiede "l'accertamento e la valutazione di eventuali illeciti delle autorità nazionali che a vario titolo, mediante provvedimenti o comportamenti contrari a precisi obblighi dell'ordinamento interno derivanti da fonti convenzionali e normative di rango sovraordinato, hanno di fatto ritardato e ostacolato per molti giorni l'esercizio del diritto/dovere della comandante della Sea Watch 3 di condurre in salvo in un porto sicuro le persone soccorse in mare il 12 giugno, e hanno ordinato il tentativo di impedimento dell'attracco della stessa imbarcazione alla banchina del porto di Lampedusa avvenuto il 29 giugno, posto in essere dai militari della Guardia di finanza incaricati dell'operazione".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev