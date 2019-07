Disastro a Numana, l'atto di eroismo di Antonio: il racconto

Della tormenta che ha ribaltato la Riviera del Conero resteranno, oltre i gravi danni, i piccoli, grandi, atti di eroismo: quello di Antonio Cacace, per esempio, lavoratore in uno degli chalet più colpiti, il Lido Azzurro, a Numana. Nel panico di minuti interminabili, sotto l’ondata di maltempo, è riuscito a rinchiudersi con i suoi colleghi in una cabina minuscola, evitando il peggio.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev