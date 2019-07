La guida turistica minaccia di suicidarsi buttandosi dal Colosseo: "Non potete impedirci di lavorare"

Un imprenditore turistico, Franco Magni, è salito sul monumento simbolo di Roma con l'intenzione di buttarsi per protestare contro il recente regolamento cittadino che impedisce alle agenzie come la sua di operare nei pressi del Colosseo. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che la situazione degenerasse in tragedia.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev