La vicenda è nota. Non paga di aver violato numerose leggi italiane, di aver speronato la Guardia di Finanza e di averla fatta franca, Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3, ha deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione. La comunicazione è arrivata dall'avvocato della ragazza tedesca. Durissima la prima reazione del ministro dell'Interno, che la ha definita una "ricca, viziata, comunista tedesca". E oggi, Salvini, è tornato sulla vicenda con toni altrettanto perentori. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei cronisti arrivando al villaggio Coldiretti di Milano. Interpellato sulla querela, il ministro dell'Interno ha risposto: "Non vedo l'ora di incontrarla in tribunale". E ancora, ha rincarato la dose: "Non vedo l'ora di guardare in faccia una che ha provato a uccidere militari italiani". Il clima, insomma, continua ad arroventarsi.

