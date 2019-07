"Strumentalizzazione" e "squallida speculazione sui bambini". Il Pd contesta Giorgia Meloni, andata a Bibbiano (Reggio Emilia) con un presidio di Fratelli d'Italia per protestare contro la scandalosa vicenda sugli affidi pilotati, con tanto di perizie falsificate e abusi in famiglia mai verificati. Un sistema che ha coinvolto direttamente i democratici locali, e infatti la leader di FdI lo fa notare al segretario Nicola Zingaretti: "Dovevi andare tu a Bibbiano visto che c'è un sindaco del Pd in carcere. Il Pd di Bibbiano invece di esprimere solidarietà alle vittime e alle loro famiglie - ha aggiunto - ha espresso solidarietà al sindaco. Può accadere che in un partito ci sia una mela marcia - ha concluso - ma la differenza sta nel come reagisci e quel sindaco non è stato cacciato".