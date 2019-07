Alessandro Morelli, brutale aggressione al leghista durante un sopralluogo al campo rom

Alessandro Morelli della Lega, aggredito nella mattinata di venerdì 5 luglio al campo rom di via Martirano, a Milano. Ecco il video pubblicato su Facebook.

"Nel Villaggio rom migliore d’Europa, così come definito dalla sinistra che lo ha voluto, abbiamo trovato roghi tossici, escrementi e degrado, in un posto dove vivono dei bimbi. Il progetto prevedeva una ventina di casette al costo di 400mila euro, messe a disposizione per l’integrazione delle famiglie rom, a patto che i bambini andassero a scuola e gli inquilini versassero un affitto di 90 euro al mese: utopia, visto che devono al Comune 20 mila euro di canoni non pagati. Non basta, perché a febbraio l’amministrazione ha stanziato circa 270 mila euro per la messa in sicurezza, ma quello che abbiamo trovato noi è molto lontano dal concetto di integrazione”. Così Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, nel corso di un blitz presso il Villaggio rom di via Martirano. “Siamo entrati in una casetta che è stata bruciata perché gli inquilini non erano graditi ed è diventata un cimitero per auto e moto. Alcuni abitanti ci hanno aggredito e siamo andati via. Purtroppo Milano non è solo Expo, Garibaldi, CityLife, tutte cose che ha fatto il centrodestra, ma anche questo: periferie totalmente abbandonate”, conclude Morelli.