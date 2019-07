Valanga di fischi dagli spalti del San Paolo per Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, al momento del saluto per la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi. "Benvenuti nella nostra splendida città, città di sport, dell'accoglienza, della pace", ha detto il primo cittadino. "Do il benvenuto in questo bellissimo stadio a tutte le atlete e a tutti gli atleti ma soprattutto do il benvenuto a voi tutti nella città dei mille colori, dello sport, dei giovani, della Pace, dell'accoglienza, nella città dell'amore", "welcome all of you e un abbraccio da Napoli, guagliù".

Una scena che non poteva sfuggire a Matteo Salvini che ha rilanciato sul suo profilo Twitter il video in cui la voce di De Magristris viene sovrastata dai fischi e commentato: "Il sindaco di Napoli, sempre cosi attento agli immigrati, viene coperto dai fischi dei suoi concittadini al San Paolo, all'inaugurazione delle Universiadi. Che peccato". E ha concluso con una faccia che ride.