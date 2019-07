Immigrazione, al via i pattugliamenti misti Italia-Slovenia per il controllo del territorio al confine

Come promesso da Matteo Salvini, hanno preso il via i pattugliamenti misti Italia-Slovenia per il controllo del territorio al confine. Il servizio proseguirà fino al 30 settembre e le pattuglie miste che si muoveranno lungo il confine saranno almeno 4 a settimana. L'obiettivo è quello di ridurre i flussi di migranti che hanno ripreso a percorrere la rotta balcanica arrivando in Fvg. A parlare sono i numeri: dall'inizio dell'anno i migranti irregolari sono a saliti a quota 5.036 contro i 3.612 del 2018.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev