"Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch.

"Napoli è sempre più punto di riferimento geopolitico nel cuore del mediterraneo", ha detto De Magistris, "la città più ricercata in Italia dai viaggiatori di tutto il mondo curiosi di capire che sta succedendo dalle nostre parti; Napoli è la città più scelta per documentari e film; il Papa ha voluto Napoli per una sua altissima e profonda analisi sul mediterraneo, indicandoci quale laboratorio speciale; le ong che operano nel Mediterraneo per salvare vite umane in questi giorni sono state a Napoli a testimonianza del fatto che la nostra città e il popolo napoletano sono rimasti umani e non saranno mai indifferenti di fronte allo sterminio che sta caratterizzando il mare nostrum".