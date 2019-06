"Sono solidale con la capitana della nave e avrei agito esattamente come lei. Salvini è un criminale e deve capire che queste persone non sono merci", dice Gino Strada. Il fondatore di Emergency ha infatti voluto esprimere la sua solidarietà a Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch 3. "Quando c'era la guerra in Afghanistan nessuno si permetteva di fermare un'ambulanza. Oggi invece ci sono persone nel nostro Parlamento che si permettono di dire affondiamo la nave, ha aggiunto Strada durante la festa per i 25 anni dalla nascita della sua organizzazione presso il Teatro Dal Verme a Milano.

Strada ha poi proseguito sferrando un attacco al ministro dell'Interno: "Prima gli italiani o la fortezza Europa è un'idea di Hitler". "Le istituzioni repubblicane hanno sdoganato il fascismo e contro questa tendenza mi sento in guerra. Ma sento sibilare il vento, non lo sento ancora fischiare ma sono ottimista, perché reputo che gli italiani non siano così fascisti", ha concluso il fondatore di Emergency. Poi ancora su Twitter: "Non abbiamo ancora capito, dopo migliaia di anni, che la guerra non ha un senso: non è soltanto un omicidio, è anche un suicidio per l'umanità".