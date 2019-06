Mica le vittime e i lavori. No, per gli esponenti del Movimento 5 Stelle il vero problema di Genova e del Ponte Morandi è la mancata inquadratura del loro leader, Luigi Di Maio. Se non siamo al culto della personalità poco ci manca. «Le telecamere della Rai sono state per tutto il tempo su Salvini, Toti e Bucci. Accanto a loro c' era anche il vicepremier Di Maio che è stato tagliato dalle inquadrature. È un fatto inaccettabile. Aspettiamo spiegazioni», affermano i grillini della Vigilanza Rai. Inferocita il ministro Barbara Lezzi: «Genova usata dalla stampa, giornalisti prezzolati siete indecenti». Secca la replica dal Cdr di RaiNews. «Per noi la notizia era la demolizione del ponte Morandi e la ripartenza per Genova. A causa di problemi tecnici abbiamo mandato in onda un' agenzia internazionale che non includeva il vicepremier Di Maio. RaiNews24 è una testata giornalistica, non l' ufficio stampa di alcuna parte politica».



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev