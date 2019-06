Demolito l'ultimo moncone del Ponte Morandi a Genova. Ora 9.37: gli ingegneri fanno saltare in aria con cariche esplosive i piloni 10 e 11 del viadotto crollato tragicamente il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. In quello che è già stato definito il "D-Day" della città ligure, l'attesa ora è per la ricostruzione. Presenti sul posto i vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il sindaco di Genova Marco Bucci ed il governatore della Liguria Giovanni Toti, assente invece il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli travolto nei mesi scorsi dalle polemiche per la gestione pasticciata del dossier-disastro.

"Un capolavoro tecnico", ha esultato il sindaco Bucci complimentandosi con i tecnici, per l'impresa difficilissima di far crollare il gigante di cento armato senza danneggiare le molte abitazioni che si affacciano su via Porro e via Fillak, a poche decine di metri dai piloni.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev