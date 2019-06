Il "bastone tra le ruote" di Matteo Salvini sul caso Sea Watch lo avrebbe messo (di nuovo) la magistratura. Secondo il Corriere della Sera, in un retroscena di Fiorenza Sarzanini, il ministro degli Interni "avrebbe voluto far scattare subito il sequestro della nave" della ong tedesca che due settimane fa ha soccorso 42 migranti nelle acque al largo della Libia, dirigendosi poi verso l'Italia e ferma da giovedì a un miglio dal porto di Lampedusa.





"Quando si è capito che la magistratura non avrebbe disposto alcun provvedimento - spiega al Sarzanini -, si è deciso di approfondire la possibilità di arrivare al fermo amministrativo, una misura che potrebbe essere firmata anche oggi". In violazione del decreto sicurezza, sicuramente la ong dovrà pagare una multa fino a 50mila euro per non aver rispettato l'intimazione a rimanere nelle acque territoriali a seguito del rifiuto dell'Italia di concedere il Pos (il permesso a entrare nel porto sicuro), mentre per la confisca della nave serve "la reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave". Dal Viminale puntano sul fatto che la capitana Carola Rackete abbia acceso i motori e si sia ulteriormente avvicinata nonostante l'alt della Finanza, forzando così di nuovo il blocco. "Proprio su questo potrebbe essere consegnata al prefetto di Agrigento anche una relazione di servizio della Guardia di Finanza".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev