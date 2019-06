Per Matteo Salvini al caso Sea Watch c'è una sola e semplice soluzione: applicare le leggi italiane. Invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato a Milano da Libero e incalzato dal direttore Vittorio Feltri, il ministro degli Interni non risparmia dure critiche alla capitana della nave della ong, la nuova eroina della sinistra italiana Carola Ruckete ("Tedesca, bianca, ricca e in Italia per rompere i c***") e non cede di un millimetro sulla linea dei "porti chiusi".











"Multa di 50mila euro alla Ong, fermo e sequestro della nave, arresto ed espulsione dell'equipaggio e allontanamento dall'Italia dei migranti a bordo. Se ci sono queste condizioni io sono un uomo felice".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev