"La nuova eroina della sinistra è una capitana bianca, ricca e tedesca". Matteo Salvini, intervistato da Vittorio Feltri e Pietro Senaldi al convegno organizzato da Libero Quotidiano sulla sicurezza a Milano commenta con amara ironia le "imprese" di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch decisa a far sbarcare a Lampedusa i 42 migranti a bordo della nave della ong tedesca, in sfregio alle leggi italiane. "Non sapeva come passare il tempo e ha deciso di venire in Italia a rompere i c...", perde le staffe il ministro degli Interni





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev