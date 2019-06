"Ce ne sono 800mila in movimento. Se non finiamo questo flusso afro-islamico di immigrati la nostra società sarà distrutta". A Quarta Repubblica, la vicenda della Sea Watch accende lo scontro: ospiti di Nicola Porro, Alessandro Meluzzi, favorevole alla linea dura del governo e di Matteo Salvini, e Paolo Cento (Sinistra italiana) favorevole allo sbarco dei migranti a bordo della Ong, si scontrano duramente. Meluzzi smonta la visione buonista del comunista: "Distruggeranno anche i diritti per i quali la sinistra ha tanto lottato".