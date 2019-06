"Ad Afragola un extracomunitario, in stato confusionale e coperto di sangue, minaccia e tenta di colpire con un coltello due poliziotti intervenuti per fermarlo". Giorgia Meloni, con un post sul suo profilo Twitter, ha pubblicato il video dell'aggressione in strada dell'immigrato: "Complimenti agli agenti che con coraggio e sangue freddo hanno evitato il peggio mantenendo la situazione sotto controllo", ha commentato la leader di Fratelli d'Italia.