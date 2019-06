"La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale" tuona Matteo Salvini. Di fatto una risposta al migrante che si appellava all'Italia in cerca di un porto sicuro per far sbarcare la nave Ong: "In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero andati e tornati dall'Olanda - ha proseguito il ministro dell'interno -. L'Italia non si fa dettare la linea da una ong che non rispetta le regole".

"Non ce la facciamo più, qui siamo come in prigione, aiutateci a sbarcare presto, a mettere i piedi giù da questa barca. Siamo tutti stanchi, esausti, stremati". Questo l'appello-video postato sulla pagina Facebook del Forum Lampedusa solidale al quale Salvini ha replicato.