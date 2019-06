Ultimo appuntamento di giugno del Master dell'Università Parthenope per "Esperti in educazione motoria e sportiva per l’inclusione sociale e la prevenzione del rischio" co-diretto da Maria Luisa Iavarone e Luisa Varriale. Una valutazione ad oggi del master dalla professoressa Iavarone e dalla grafologa e giornalista Cristiana Barone.