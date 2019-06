Maestro di provocazioni, stavolta Mauro Corona ha esagerato. L'ospite fisso di Cartabianca su Raitre ha costretto Bianca Berlinguer a mandare la pubblicità quando visibilmente alterato dopo un acceso confronto con la conduttrice ha mostrato in diretta un sacchetto. Dentro c'era una bottiglia di birra e lo scrittore-montanaro ha iniziato a tracannarla, per lo sconcerto della Berlinguer. Dopo lo stacco pubblicitario, la Zarina lo bacchetta con poche parole: "È stato molto maleducato". Come darle torto.