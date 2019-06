È di quattro feriti, di cui almeno uno in codice rosso, il primo bilancio dell'esplosione che poco dopo le 11 e 40 ha distrutto la facciata del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Coinvolti anche due bambini, uno è stato portato all'ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Le altre tre persone si trovano all'ospedale di Frascati. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i carabinieri. Tra i feriti anche il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini e un uomo di 68 anni, trasportato all’ospedale di Frascati, che ha riportato ustioni su tutto il volto ed è in gravissime condizioni.