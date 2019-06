Porti chiusi e Italia blindata. "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". A renderlo noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano 135.337 (-52,55%). Quanto agli esiti delle istanze presentate dal primo gennaio al 31 maggio, l'11% ha ottenuto lo status di rifugiato, il 7% la protezione sussidiaria, il 2% quella per motivi umanitari. I provvedimenti di diniego rappresentano il 75%. La rimanente quota percentuale riguarda i richiedenti asilo che si sono resi irrintracciabili.









"Nessun allarmismo", inoltre, sui cosiddetti "sbarchi fantasma", gli arrivi via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare. Secondo quanto si apprende sempre dalle stesse fonti del Ministero degli Interni, i rintracci a terra in prossimità di uno sbarco sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018, 737 nel 2019. Numeri che mostrano, spiegano le stesse fonti, la "evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei Porti chiusi che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da parte delle Forze di polizia disposti dai prefetti delle zone interessate".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev