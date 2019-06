Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube, il duo di drag queen Karma B reintrerpreta "in chiave ironica" il brano Adios Amigo di Raffaella Carrà reintitolandolo Adios Salvini. "Ciao, ciao... l'arcobaleno le vostre idee travolgerà", promettono gay, lesbiche e trans. Tra i "nemici" del Roma Pride 2019 vengono citati anche altri politici di spicco come i leghisti Lorenzo Fontana (ministro della Famiglia) e Simone Pillon (autore del contestato disegno di legge sull'affido), oltre al leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio, che pure ha preso posizione duramente contro il Congresso della Famiglia di Verona.