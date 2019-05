Donne e giustizia, a Salerno la seconda task force di Iolanda Ippolito

Si è conclusa alla provincia di Salerno la seconda edizione del corso per la task force su Salerno e provincia di Donne e Giustizia dell'Associazione Nazionale Forum Lex di Iolanda Ippolito, criminologa investigativa. Un successo che si ripete per la Ippolito e per tutta la sua equipe con grandissimi ospiti alla consegna degli attestati anche il prefetto di Salerno.