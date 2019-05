"È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso. E ha anche la faccia poco intelligente". Sta diventando virale lo scontro del 2008 in diretta da Maria Latella, tra l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga e il sostituto procuratore Luca Palamara, coinvolto in questi giorni in una indagine per corruzione. Che rimane muto.

Palamara, pm della procura di Roma, al tempo in cui rivestiva il ruolo di componente del Csm avrebbe ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela, non andata in porto secondo quanto emerge dal decreto della perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale sostituto procuratore a piazzale Clodio.