Digitaliani, i talenti di 44 scuole campane premiati per l'industria 4.0

Soluzioni in ambito domotica pensate per ipovedenti, guanti dotati di sensoristica per il rilevamento di eventuali noduli al seno, parcheggi automatizzati per disabili e sensori per rilevare vibrazioni dei ponti: sono alcuni dei temi progettuali premiati presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale per la III edizione di «Digitaliani in Campania». Venti progetti innovativi sulle tecnologie IoT e Industria 4.0 sviluppati dai giovani talenti degli Istituti superiori campani. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di 29 istituti campani e di oltre 300 tra studenti, docenti e dirigenti scolastici, il Consorzio CLARA ha presentato l'edizione 2019 dell’evento “Digitaliani in Campania e CLARA DigitAwards” in collaborazione con l’assessorato regionale alla Formazione, l’Ufficio scolastico regionale e Cisco. Durante la manifestazione sono stati presentati i risultati aggiornati del programma che, a distanza di quasi tre anni dall’accordo tra USR Campania e Consorzio CLARA, ha coinvolto 44 istituti superiori, oltre 500 docenti e più di 5mila studenti. Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei progetti innovativi in ambito IoT e Industria 4.0, sviluppati in questi anni dagli alunni degli istituti partecipanti. I progetti sono stati premiati con i «CLARA DigitAwards», il premio istituito dal Consorzio CLARA per incentivare l’applicazione da parte degli studenti delle competenze acquisite durante l’attività formativa in prototipi e progetti concreti utili a migliorare la vita delle persone e i processi produttivi aziendali. Sono stati inoltre consegnati i «Collaboration Award» agli istituti che hanno partecipato alla terza edizione del programma “Digitaliani in Campania”, per il grande impegno riconosciuto nel contribuire allo sviluppo delle competenze digitali nel territorio. Il programma ha, infatti, inizialmente previsto la formazione degli insegnanti da parte del Consorzio CLARA che, a loro volta, hanno formato gli studenti mediante una didattica esperienziale basata sull’utilizzo di contenuti multimediali, piattaforma di e-learning, laboratori tecnici e tool di simulazione, messi a disposizione degli Istituti gratuitamente. «Digitaliani in Campania» è un progetto regionale nato nel 2016 da un protocollo d'intesa, il primo in Italia, siglato dall'USR Campania e dalla Cisco Academy Consorzio CLARA, che riprende le linee guida dell’accordo tra MIUR e Cisco System a livello nazionale per la «promozione di azioni a supporto dell’innovazione degli ambienti di apprendimento», iniziativa tesa anche a ridurre lo skill shortage. «Il premio è dedicato a tanti ragazzi che con entusiasmo, non solo hanno creato un progetto altamente innovativo, ma hanno fatto in modo che le loro competenze fossero al servizio del sociale - dichiara Chiara Marciani, assessore regionale alla Formazione - quindi un filone importante che la Regione vuole sostenere attraverso percorsi formativi per fare in modo che queste professionalità possano essere al servizio delle imprese del nostro territorio e possano avere opportunità lavorative nella nostra Regione». «Oggi premiamo le scuole che hanno aderito alla terza edizione del programma - dice Marco De Angelis, amministratore delegato del Consorzio CLARA - in cui abbiamo formato circa 500 docenti che, a loro volta, hanno formato i loro studenti. Studenti che ormai sono diventati quasi 5mila in tutta la Campania e si stanno formando sulle tecnologie che poi guideranno il futuro del nostro Paese».



di Giuliana Covella