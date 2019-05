Siena-Firenze, si ribalta il bus di turisti: le impressionanti immagini dall'elicottero

Le immagini dall'elicottero della polizia sul raccordo autostradale Siena-Firenze chiuso a causa di un bus che si è ribaltato in direzione Siena. Diverse persone, tutte dell'Est Europa, sono rimaste ferite e una donna, la guida turistica, è deceduta. Polizia stradale e vigili del fuoco sono sul posto per rilievi e accertamenti cause.