"Il portone completamente incendiato, un odore ancora molto forte". In collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la giornalista mostra le immagini della devastazione dopo l'incendio appiccato "forse per vendetta" da un giovane immigrato nordafricano (subito arrestato) alla sede dei vigili del fuoco di Mirandola, in provincia di Modena. Durante il servizio, in diretta, la cronista ha spiegato che le vittime sono i residenti della casa sopra la sede dei vigili". Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un'anziana bloccata a letto e della sua badante. Il marito sarebbe gravissimo. "L'attentato è avvenuto nella notte, il giovane ha spaccato le vetrate ed è entrato".