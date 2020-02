Coronavirus, il presidente cinese Xi Jinping in pubblico con la mascherina: cosa ci suggerisce quel gesto

Anche a Xi Jinping tocca la mascherina. Il presidente cinese è apparso in pubblico coperto da quella che i contestatori negli anni Cinquanta e Sessanta chiamavano "museruola". L'aria mefitica di allora sembra riapparsa con il coronavirus cosicché la mascherina antismog serve eccome. Secondo Repubblica il vero pericolo in agguato è proprio lui: il virus. Forse per questo Xi si è deciso a tornare a metodi che si pensava obsoleti di propaganda. "Fate come faccio" esordisce secondo il quotidiano di Verdelli, per poi mettersi la mascherina e farsi misurare la febbre nella speranza che anche i cinesi facciano lo stesso.

Ma c'è di più, per Repubblica il primo ministro ha voluto dare due messaggi. Uno ai suoi avversari: io sono qui e difendo il mio

popolo e il potere del paese. Uno al resto del mondo: la Cina non verrà abbattuta da un virus e non stiamo nascondendo nulla, come invece credono molti paesi.