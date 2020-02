Il Coronavirus sta mettendo ko la Cina. A settimane dell'inizio dell'epidemia, il Presidente del Comitato di Rappresentanza Cinese in Italia, Lucia King, si appella al ministro della Salute. "Ministro Roberto Speranza, ci servono le mascherine, ma in giro non si trovano e anche acquistarle diventa complicato". Dalla comunità infatti, spiega all'Adnkronos la King, "ci sono arrivate tante donazioni in denaro in contanti, ma tra il deposito sul conto della fondazione e lungaggini burocratiche servono giorni per poter procedere all'acquisto anche delle poche mascherine trovate. Il governo ci aiuti".

La situazione a Wuhan, focolaio dell'epidemia, è terribile. Italiani sul territorio raccontano di una città deserta, tutti barricati all'interno delle proprie abitazioni e impossibilitati a uscire. A peggiorare il già difficile contesto è la chiusura dei negozi: anche per questo ai cinesi risulta complesso l'acquisto di strumenti che evitano il contagio da persona a persona.

Fonte video del 2 febbraio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev