Coronavirus, l'orrore di Wuhan: città fantasma in quarantena, cosa gridano dalla finestra gli abitanti

Il Coronavirus tiene in ostaggio Wuhan. Milioni di cinesi sono "in quarantena" nella città-focolaio del virus di polmonite che ha seminato oltre 120 morti e migliaia di casi in tutto il Mondo.









Un video, pubblicato sui social, sta facendo il giro del web: in un clima surreale da coprifuoco militare, gli abitanti della metropoli passano la notte nei palazzoni illuminati a giorno cantando dalle finestre cori di incitamento. Una dimostrazione commovente e al tempo stesso inquietante di forza morale e resilienza contro il virus che rischia di mettere in ginocchio il regime comunista di Pechino.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev