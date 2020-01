Coronavirus, l'Oms può dichiarare "emergenza globale": impennata dei contagi in 24 ore

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha corretto la sua valutazione sulla situazione relativa al coronavirus cinese, elevandolo ad "alto" da "moderato" e ammette che, nei precedenti suoi rapporti, c'è stato un "errore di formulazione". Nel suo ultimo rapporto, l'organizzazione parla infatti di un "rischio molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". E visto l'allarme si muovono tutti i paesi a livello locale.

In Italia il ministero degli Esteri, da oggi invita sul proprio sito i viaggiatori ad evitare di andare nella provincia del Hubei vista la diffusione del coronavirus, ma nel frattempo si passa a riunioni concrete, summit per decidere il da farsi. Questa mattina al via, al Ministero della Salute, una nuova riunione della task-force sul coronavirus per fare il quadro della situazione e degli interventi.