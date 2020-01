Greta Thunberg e Donald Trump, scontro totale sul clima: "La gente muore", "Perenne profeta di sventura"

Scontro totale tra Greta Thunberg e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos sul clima. La giovane attivista svedese, che si è detta soddisfatta perché "la gente è ora più consapevole", grazie alla spinta data dai giovani in questa direzione, ha però attaccato i potenti del mondo perché le emissioni nocive continuano ad aumentare: "Dobbiamo iniziare ad ascoltare la scienza e a trattare la crisi con l'importanza che merita". E ancora: "Le persone muoiono a causa del cambiamento climatico e anche una sola frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante. Ma non credo di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo".

Frasi che hanno fatto rabbrividire Trump. Il presidente si è scagliato contro Greta e i "perenni profeti di sventura" che avvertono che il mondo è alle prese con una grave crisi ambientale: "Dobbiamo respingere i profeti perenni di sventura e le loro previsioni sull'apocalisse".