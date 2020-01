Il tifoso fregato dalle telecamere: beccato in intimità con una ragazza, cala il gelo. Corna in diretta?

Corna o solo imbarazzo? La coppia viene ripresa dalle telecamere durante la partita mentre si scambia dolci effusioni e il video fa subito il giro del web perché dall'atteggiamento di lui pare proprio che lei non sia la fidanzata ufficiale. Ecco quindi la coppia di tifosi immortalata sugli spalti dello stadio in Ecuador, durante il match di campionato Barcelona-Delfin. All'inizio si vede l'uomo che abbraccia e bacia la giovane con passione poi però, appena si accorge di essere stato beccato dalle telecamere della tv che trasmette in diretta la partita si stacca improvvisamente da lei. Il video, rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez, con un post sul suo profilo Twitter, fa pensare come prima cosa a una storia di tradimento ma di questo al momento nessuno può essere certo.