Meghan Markle e Harry pagano il divorzio: via titolo di altezze reali, niente paga e restituzione di 3 milioni

Pagano subito il conto del divorzio, Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex hanno perso il titolo di "Altezze reali", anche se conserveranno quello nobiliare. non solo. La Regina Elisabetta, annunciando le decisioni della famiglia Reale, ha ringraziato il nipote, sua moglie e il nipotino Archie, che "saranno sempre amatissimi membri della mia famiglia".











Ma dietro l'affetto, c'è la ragion pratica, durissima: come spiegato da una nota ufficiale di Buckingham Palace, Harry e Meghan non riceveranno più soldi pubblici e dovranno anche restituire i 2 milioni e 400mila sterline (3 milioni di euro circa) usati per ristrutturare la residenza di Frogmore Cottage, che in ogni caso resterà la loro "base logistica" quando dal Canada, dove si sono trasferiti dopo l'Epifania, torneranno in Gran Bretagna. Magra consolazione.