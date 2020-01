Meghan Markle. La 38enne divorziata ex-attrice americana che avrebbe irretito il povero Harry, strappandolo prima alla corona inglese e poi alla patria per poter indulgere in una vita da star. Per molti alla base di tutto c' è lei nella frattura tra la famiglia reale Windsor e suo marito principe di Sussex. Lo scrive il Giorno in edicola martedì 14 gennaio. Il giornalista Tom Bradby, molto vicino alla coppia, avrebbe rivelato che se la Regina non avesse assecondare le richieste dei duchi la Markle sarebbe stata pronta a rilasciare un' intervista senza freni.

Il Daily Telegraph ha ventilato un' ipotesi precisa: Meghan avrebbe raccontato di essere stata spinta a lasciare la Famiglia Reale per via dell' atteggiamento razzista di Elisabetta II e non solo. Insomma, una vera e propria fuga da una Londra razzista verso un Canada accogliente. Dopotutto Meghan è amica di Gayle King, l' anchor woman della CBS, con cui starebbe pianificando un' 'esclusiva' con un compenso di diverse centinaia di migliaia di dollari.