Meghan Markle e Harry, William si sfoga: "Proteggevo mio fratello, ora non posso più. Siamo entità separate"

"Proteggevo Harry, ora non potrò più farlo". La rottura familiare tra il duca di Sussex e suo fratello maggiore William, principe d'Inghilterra, è tutta in questa frase confidata agli amici dal primogenito di Carlo e Diana. "Ho messo il braccio attorno a mio fratello per tutta la nostra vita - ha detto William, secondo quanto assicurano le classiche fonti anonime ai tabloid britannici - ma ora non riesco più a farlo. Siamo entità separate".





Il divorzio di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale inglese non è più dunque, solo economico e "politico", ma anche umano. "Tutto ciò che posso fare - ha aggiunto l'erede al trono - è provare a sostenerli e sperare che venga il momento in cui saremo tutti sulla stessa lunghezza d' onda. Voglio che ognuno giochi nella squadra". Secondo le ricostruzioni, riportate anche dal Corriere della Sera, la rottura è antecedente agli screzi tra Meghan e la cognata Kate Middleton, moglie di Harry, ma è nata proprio a causa del matrimonio tra Harry e la Markle osteggiato da William, che lo considerava una imprudenza forse presagendo il finale drammatico per la Corona. "Oggi . ricorda ancora il Corsera -William e Harry si troveranno per la prima volta faccia a faccia dallo scoppio di questa crisi: sarà nel castello di Sandrigham, dove la regina assieme a Carlo ha convocato un summit di emergenza per provare a schizzare il futuro dei duchi di Sussex (parteciperà anche Meghan, in collegamento telefonico dal Canada, dove si è rifugiata)".