Iran, arrivata l'ammissione: "L'aereo ucraino è stato abbattuto da un nostro missile, un errore"

È arrivata, dopo diversi giorni, l'ammissione dell'Iran: l'aereo ucraino precipitato è stato in realtà abbattuto dai loro missili. "La Repubblica islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso - ha riferito il presidente iraniano Hassan Rohani con un post sul suo account Twitter -. Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile".

L'aereo ucraino aveva a bordo 176 persone, nessuna delle quali sopravvissuta all'impatto. La caduta è avvenuta pochi minuti dopo il decollo da Teheran. Un incidente che immediatamente l'intelligence Usa aveva imputato all'Iran.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev