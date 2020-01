La fuga di Meghan Markle è iniziata: la duchessa di Sussex è volata in Canada dal figlioletto Charlie, mentre il consorte Harry è rimasto a Londra per negoziare il disastroso "divorzio" dalla Famiglia reale britannica annunciato dalla coppia via Instagram due giorni fa. Una modalità che ha provocato il gelo della Regina Elisabetta, che i tabloid britannici definiscono "triste e profondamente delusa", e la reazione furente del padre principe Carlo e del fratello William, "incandescenti di rabbia".





Sarà con loro che Harry dovrà trattare, da solo, la cosiddetta "Megxit" che in passato ha un solo, drammatico e più grave precedente: l'abdicazione di Edoardo VIII per amore della borghese Wallis Simpson. Ma i ruoli e le storie sembrano sovrapporsi. Un retroscena del Corriere della Sera parla di espressa "disobbedienza" dei duchi di Sussex, che avrebbero ignorato l'ordine della Regina: "La sovrana aveva espressamente proibito loro di compiere il passo fatale", caduto come "fulmine a ciel sereno" su Buckingham Palace anche se le tensioni erano evidenti da mesi. "Harry aveva contattato il padre, Carlo, già prima di Natale per esporgli l'idea di andare a vivere assieme a sua moglie per parte dell'anno in America", scrive il Corsera. L'antipasto del divorzio, e non a caso Carlo (che di crisi famigliari si intende eccome) ha cercato di prendere tempo chiedendo al figlio un piano dettagliato. A quel punto Harry "ha sottoposto le sue idee per iscritto subito dopo Capodanno". Obiezione: non ha considerato le implicazioni finanziarie della vicenda. "A questo punto il giovane principe ha provato a chiedere udienza direttamente alla regina: Elisabetta ha fatto sapere che era pronta a incontrarlo, ma che Harry doveva discutere prima i suoi piani col padre Carlo". Scacco matto: è a questo punto che Harry e Meghan decidono di non giocare più e ribaltare direttamente la scacchiera con sopra pedoni, cavalli, Re e Regine.