Meghan Markle e Harry, Carlo e la Regina pronti a rovinarli economicamente? Retroscena sull'"opzione atomica"

Una decisione "devastante". Così i tabloid britannici definiscono la scelta di Harry e Meghan Markle di "divorziare" dalla Famiglia Reale. Devastante per chi resta (la Regina Elisabetta è "triste e profondamente delusa", il principe Carlo e il fratello primogenito William "incandescenti di rabbia"), ma potenzialmente devastante pure per chi va.











Dal punto di vista emotivo (mai come ora, la Corona rischia di spezzare i rapporti con i duchi di Sussex) e finanziario, perché il figlio scavezzacollo di Carlo e Diana e l'ex attrice americana hanno scommesso, molto, sulla loro vita autonoma: conferenze, diritti, "brand", ospitate libri e quant'altro a nome Harry e Meghan, tanto che il loro sito Sussexroyal era già pronto da 10 mesi, scrive il Corriere della Sera, ed è stato lanciato in contemporanea con l'annuncio dell'addio dato su Instagram, appena 10 minuti dopo aver avvisato i famigliari increduli. Un braccio di ferro iniziato da lontano (Harry avrebbe prospettato la sua idea di abbandonare ruoli pubblici al padre Carlo e alla nonna Regina Elisabetta, trovando ritrosie e risposte evasive) e culminato in ore drammatiche.

Buckingham Palace non si attendeva questa accelerazione, definita la "opzione atomica", e ora le attività di lucro di Harry e Meghan (definite "una miscela tossica" dagli esperti inglesi) sono a rischio: "Carlo - conclude un retroscena del Corsera - ha già da istruzione ai funzionari dei Palazzo di immaginare un modus operandi per la coppia". Si prospetta il taglio di viveri, un vero e proprio "embargo" alla coppia ribelle.