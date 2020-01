Meghan Markel e Harry fuori dalla Corona, la Regina Elisabetta li gela: "Li capiamo, ma ci vuole tempo"

La Corona inglese non sembra così ansiosa di "liberarsi" di Harry e Meghan Markle, il duchi di Sussex che hanno annunciato ufficialmente di voler uscire dalla Famiglia reale per vivere "in autonomia". La coppia "irregolare e irriverente" per antonomasia, scrive il Corriere della Sera, e prima ancora del Natale da separati aveva lanciato avvisaglie della crisi la separazione delle "due household dei Cambridges e dei Sussexes", vale a dire la lontananza auto-imposta di Harry e Meghan da William e Kate Middleton.

"In fondo era inevitabile, solo William è destinato al trono. Ma i tempi sono stati accelerati rispetto alle normali dinamiche di corte", nota ancora il Corsera secondo cui da mesi stavano riflettendo sul da farsi a Buckingham Palace, Ma mercoledì sera è arrivata la doccia gelata per il nipotino ribelle della Regina Elisabetta: "Comprendiamo il loro desiderio di autonomia ma queste cose richiedono tempo, la discussione è a uno stadio iniziale".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Meghan sgridata da Harry sul balcone della Regina