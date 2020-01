Libia, Vladimir Putin contrariato: "Conte ha sbagliato, ha incontrato prima Haftar di al Sarraj"

Grande flop per Giuseppe Conte. Il suo incontro con il generale Haftar ha scatenato l'ira russa. Il premier infatti ha accolto il dissidente libico a Palazzo Chigi poche ore prima di ricevere il primo ministro libico (quello ufficialmente riconosciuto), Al-Sarraj. Una mancanza di rispetto per il premier della Tripolitania, tanto da costringerlo ad annullare il faccia a faccia con Conte. "Sarraj non è andato a Roma perché la parte italiana non è riuscita a organizzare in modo corretto l'incontro.

Molti punti non sono stati discussi con entrambe le parti" ha spifferato l'incaricato di Mosca per la libia, Lev Dengov. E così il governo incappa nell'ennesima figuraccia, portando a fondo la credibilità del Paese all'estero. Già ampiamente minata dalla nomina come titolare della Farnesina di Luigi Di Maio, il ministro dal passato da bibitaro.