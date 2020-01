Donald Trump, spunta la richiesta di perizia psichiatrica: "Il presidente è instabile mentalmente"

Adesso spunta una perizia psichiatrica per Donald Trump. Una petizione al Congresso Usa chiede infatti di valutare le condizioni mentali del presidente degli Stati Uniti, come spiega Bandy X Lee, perito psichiatrico e criminologa americana, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Siamo preoccupati perché il presidente Trump è instabile mentalmente secondo la quale non può prendere decisioni razionali. Vogliamo sollevare una grande questione: hanno firmato 250 persone dopo l'impeachment. Il presidente aveva parlato di ritiro dalla Siria quindi ci siamo preoccupati ancora di più. Uno stato psicologico che può provocare situazioni potenzialmente disastrose".